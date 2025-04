Papa Francisco tem 'leves melhoras'; Vaticano fala em chance de aparição pública

A saúde do papa Francisco, que continua convalescente após uma pneumonia dupla, apresentou "leves melhoras", anunciou nesta sexta-feira o Vaticano, que sugeriu a possibilidade de uma aparição pública do pontífice, de 88 anos, no domingo.

"A situação do papa apresenta novas leves melhoras em relação à respiração, motricidade e uso da voz", afirmou o serviço de imprensa, que também destacou exames de sangue com resultados satisfatórios.

Os médicos alertaram que o papa argentino precisa de tempo para recuperar o uso pleno da voz devido aos danos provocados nos músculos respiratórios pela pneumonia bilateral, que colocou sua vida em perigo em duas ocasiões.