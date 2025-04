Pelo menos 14 mortos em bombardeio russo com mísseis na Ucrânia

"Inicialmente, tratou-se de um bombardeio com míssil balístico. Até o momento, 14 pessoas morreram, entre elas seis crianças", declarou Zelensky no Telegram, acrescentando que as operações de resgate continuam.

O governador do oblast (região administrativa) de Dnipropetrovsk, Sergii Lisak, afirmou que o número de vítimas "aumenta constantemente".

"Há apenas uma razão para que isso continue. A Rússia não quer um cessar-fogo, e estamos vendo isso. O mundo inteiro vê", disse Zelensky.

"E só a pressão do mundo sobre a Rússia, todos os esforços para fortalecer a Ucrânia, nossa defesa aérea, nossas forças (...) somente isso determinará quando a guerra terminará", acrescentou.

Krivoi Rog, no oblast central de Dnipropetrovsk, fica a cerca de 60 km da linha de frente, mas costuma ser atacada com drones e mísseis russos.

Essa cidade, onde nasceu o presidente ucraniano, tinha antes da guerra uma população de cerca de 600 mil pessoas.