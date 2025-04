Restaurantes e produtores dos EUA preocupados com novas tarifas

Fortgang acredita que será forçado a transferir alguns custos para seus clientes, aumentando os preços do cardápio de seu estabelecimento. A alta inflação após a pandemia de covid-19 já cobrou seu preço.

"Vamos chegar a uma espécie de ponto de virada" em termos do que os clientes estarão dispostos a tolerar, prevê.

Ben Aneff, presidente da US Wine Trade Alliance, que representa o setor de vinhos e destilados, disse que as novas tarifas são "um desastre para as pequenas empresas".

"Os restaurantes dependem de grandes margens para financiar o restante de suas operações", acrescentando que é "provável que os consumidores vejam os preços subirem".

"Importamos cerca de US$ 4,5 bilhões (R$ 25,6 bilhões, na cotação atual) (em vinho) da UE e as empresas americanas faturam quase US$ 25 bilhões (R$ 142,6 bilhões) com estas importações. Não há solução para esse problema", disse ele à AFP.

Outros profissionais da indústria alimentícia já foram afetados por ondas anteriores de tarifas impostas por Trump.