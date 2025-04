Sobe para 60 balanço de mortos por incêndio em boate da Macedônia do Norte

O balanço de mortos devido ao incêndio em uma boate da Macedônia do Norte aumentou para 60, após a morte do gerente do clube em um hospital da Lituânia, informaram as autoridades nesta sexta-feira (4).

O incêndio ocorreu em 16 de março durante um show de hip hop no Club Pulse, na cidade de Kocani.

O fogo também deixou cerca de 200 feridos, muitos deles estão recebendo tratamento em países vizinhos e em outras partes da Europa.