Visto 'gold card' de Trump pode beneficiar até oligarcas russos, diz presidente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou um "gold card", um visto de permissão de residência vendido por US$ 5 milhões (R$ 28,15 milhões) para tentar atrair grandes fortunas aos Estados Unidos.

A bordo do Air Force One, o presidente republicano exibiu na quinta-feira um protótipo em que aparece uma imagem com seu rosto e disse aos jornalistas que estará disponível "em menos de duas semanas".

"Sou o primeiro comprador", declarou. "Muito emocionante, não?", perguntou.