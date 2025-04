Yoon Suk Yeol, de promotor estrela a presidente destituído por impeachment

Ele desempenhou um papel fundamental na condenação por abuso de poder de Park Geun-hye, a primeira presidente sul-coreana alvo de impeachment em 2016 e, posteriormente, condenada e presa.

Como procurador-geral em 2019, também processou o principal assessor do sucessor de Park, Moon Jae-in, em um caso de fraude e subornos.

O conservador Partido do Poder Popular, que estava na oposição na época, o convenceu a disputar a presidência pela legenda. Yoon venceu as eleições de março de 2022 ao derrotar Lee Jae-myung, do Partido Democrata, mas com a menor margem de votos na história do país.

- Tragédia de Halloween -

Yoon, no entanto, nunca foi muito apreciado pela população, em particular pelas mulheres, após fazer campanha para eliminar o Ministério da Igualdade de Gênero.

E os escândalos não demoraram a chegar. Um dos primeiros foi a gestão da tragédia das festas de Halloween de 2022 em um bairro de Seul, quando mais de 150 pessoas morreram pisoteadas.