Zagueiro alemão Mats Hummels anuncia aposentadoria ao fim da temporada

"Um dos maiores jogadores da história do nosso clube está se aposentando. Sua carreira foi única, Mats! Nós nos curvamos diante de suas performances, suas conquistas e sua carreira", reagiu o Borussia Dortmund após o anúncio do jogador.

Pela seleção alemã, foram 78 jogos no total, com a estreia no dia 13 de maio de 2010, aos 21 anos, e o último deles em 21 de novembro de 2023.

Hummels participou do elenco da 'Mannschaft' campeã da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, tendo marcado o gol da vitória sobre a França (1 a 0) nas quartas de final, no Maracanã.

