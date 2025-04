Com parque aquático, bunkers da Finlândia atraem interesse em meio a temor de guerra

As instalações subterrâneas da Finlândia, como piscinas e parques de diversões, que também podem servir como abrigos antiaéreos, estão atraindo o interesse de vários aliados do país nórdico, à medida que a Europa procura se preparar para o risco de uma guerra.

Construído no leito magmático de Helsinque, a dezenas de metros de profundidade, pessoas de todas as idades nadam e mergulham nas várias piscinas ou relaxam nas saunas do parque aquático Itakeskus.

Esse complexo aquático é um dos 50.500 abrigos de defesa civil da Finlândia, que pode acomodar um total de 4,8 milhões dos seus 5,6 milhões de habitantes.