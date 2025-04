Irã quer dialogar 'em pé de igualdade' com Estados Unidos

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, declarou neste sábado (5) que seu país estava pronto para dialogar "em pé de igualdade" com os Estados Unidos, sem esclarecer se Teerã concordaria com conversas diretas, como sugerido pelo presidente Donald Trump.

O líder americano, que pediu a Teerã que negocie sobre o programa nuclear iraniano, ameaçou nos últimos dias bombardear o país se as negociações diplomáticas fracassarem.

O Irã afirma estar disposto a dialogar com os EUA, mas rejeita conversas diretas sob ameaças e pressão.