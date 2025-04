Leverkusen vence Heidenheim nos acréscimos (1-0) e segue na caça ao líder Bayern

Com gol do argentino Emiliano Buendía nos acréscimos, o Bayer Leverkusen (2º) venceu (1 a 0) neste sábado na visita ao Heidenheim, após uma atuação decepcionante mas com um resultado que o mantém na corrida para alcançar o Bayern de Munique (1º).

A seis rodadas do fim da Bundesliga, o Bayern Munique ainda tem uma vantagem de seis pontos (68 contra 62) sobre o Leverkusen, eliminado no meio da semana nas semifinais da Copa da Alemanha pelo Arminia Bielefeld (2-1), uma modesta equipe da terceira divisão.

Autor de uma espetacular 'dobradinha' de Copa da Alemanha e Bundesliga no ano passado, em uma temporada quase perfeita - apenas uma derrota em 53 jogos, na final da Liga Europa contra a Atalanta -, o Leverkusen tem um saldo de gols praticamente inatingível em relação ao Bayern (54 contra 29), o que daria ao gigante bávaro mais uma vantagem em caso de empate na classificação final.