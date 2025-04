Líder Barça empata com Betis (1-1) e desperdiça chance de disparar após derrota do Real Madrid

Em outra cobrança de escanteio, Javi Guerra mandou a bola para a segunda trave quando tentava afastar, mas Vini apareceu para empurrá-la e deixar tudo igual no placar.

Mamardashvili foi providencial com uma bela espalmada após um chute à queima-roupa de Valverde na pequena área. No desespero, Ancelotti colocou Endrick no lugar de Vini aos 77 minutos.

E no contra-ataque puxado por Rafa Mir, o jogador colocou a bola na altura da marca de pênalti onde Duro apareceu para cabecear e dar à sua equipe uma vitória que quase garante a permanência do tradicionalíssimo Valencia na primeira divisão do futebol espanhol.

Apesar da derrota, e antes de conhecer o resultado do Barcelona, o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, não considerava o título perdido: "A LaLiga está mais complicada, mas temos que lutar até o último jogo".

--- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira: