Líder Inter cede empate contra o Parma (2-2) e Napoli pode ficar na cola

Thuram comemorou discretamente. Seu 17º gol da temporada veio em sua primeira partida em Parma, onde seu pai Lilian Thuram jogou em um time de estrelas que ganhou a Copa da Uefa, a Copa da Itália e a Supercopa da Itália em 1999.

Quando parecia que a equipe comandada pelo técnico Simone Inzaghi, que assistiu ao jogo das tribunas devido a uma sanção, havia conseguido a parte mais difícil, o Parma conseguiu empatar com gols do espanhol Adrián Bernabé (60') e Jacob Ondrejka (69').

Faltando sete rodadas para o fim do campeonato, o Napoli terá na segunda-feira a oportunidade de ficar apenas um ponto atrás do líder. Mas para isso terá que vencer um adversário difícil: o Bologna, 4º colocado da Serie A, depois de somar cinco vitórias consecutivas no campeonato.

Enquanto isso, o Parma luta para permanecer na primeira divisão e este quarto empate consecutivo colocou o time de Cristian Chivu quatro pontos acima do Empoli, que abre a zona de rebaixamento e recebe o Cagliari no domingo.

Mais cedo, o Como (13º) deu um grande passo em direção à zona de segurança da Serie A ao vencer por 3 a 1 o rival regional Monza e abrir 10 pontos de vantagem sobre os três últimos colocados.

Jonathan Ikone, Assane Diao e Mergim Vojvoda marcaram para o Como, enquanto o lanterna Monza parece pronto para a queda após uma 11ª partida consecutiva sem vitória.