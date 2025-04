Netanyahu discutirá tarifas e ameaça iraniana com Trump em Washington

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajará no domingo a Washington para se encontrar com o presidente americano Donald Trump e discutir com ele questões que vão desde os direitos aduaneiros até o Irã, anunciou neste sábado (5) seu escritório.

"Os dois líderes discutirão o tema das tarifas, os esforços para recuperar os reféns israelenses, as relações israelo-turcas, a ameaça iraniana e a luta contra o Tribunal Penal Internacional", que emitiu um mandado de captura contra Netanyahu, acrescentou.

Um responsável da Casa Branca havia confirmado antes esta visita à AFP, sem entrar em detalhes sobre os temas.