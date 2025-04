Paixão dos EUA por tarifas raramente dá resultados, alertam economistas

Muito antes do "Dia da Libertação" de Donald Trump, os Estados Unidos já haviam imposto tarifas elevadas ao longo de sua história, com resultados pouco conclusivos e, às vezes, catastróficos.

"Temos um presidente do século XX em uma economia do século XXI que quer nos levar de volta ao século XIX", publicou na rede social X o professor de economia Douglas Irwin, do Dartmouth College.

O século XIX marcou a época de ouro das tarifas nos Estados Unidos, com uma taxa média que regularmente chegava a 50%.