Quinto líder do maior cartel da Colômbia é morto em operação

O quinto líder do Clã do Golfo, o maior cartel de drogas da Colômbia, foi morto em uma operação entre a polícia nacional e a Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA), disse o presidente Gustavo Petro neste sábado (5).

O presidente, que tentou, sem sucesso, negociar o desarmamento com a organização, decretou um cessar-fogo unilateral em janeiro de 2023, mas o suspendeu depois que o grupo disparou contra as forças de segurança no nordeste do país.

"Em operações conjuntas com a DEA e a Polícia Nacional, o quinto líder do Clã do Golfo (...) e quinto na linha de comando foi morto", disse Petro por meio da rede social X, identificando-o como José Demoya, conhecido como "Chirimoya".