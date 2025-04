Crescente Vermelho Palestino publica vídeo com últimos momentos de socorristas mortos em Gaza

Um porta-voz militar, o tenente-coronel Nadav Shoshani, disse que as tropas abriram fogo contra veículos que não tinham autorização prévia das autoridades israelenses e que estavam com as luzes apagadas.

Mas as imagens de vídeo obtidas pela AFP neste sábado parecem contradizer as alegações dos militares israelenses, pois mostram ambulâncias com faróis e luzes de emergência claramente acesas.

"Este vídeo refuta inequivocamente as alegações da ocupação de que as forças israelenses não atacaram ambulâncias aleatoriamente e que alguns veículos se aproximaram de forma suspeita sem luzes ou marcas de emergência", disse o Crescente Vermelho em um comunicado.

Em outra nota, o movimento islamista palestino Hamas classificou o vídeo como uma "prova irrefutável da brutalidade da ocupação". "Também demonstra uma tentativa deliberada de encobrir o crime enterrando as vítimas em valas comuns e ocultando a verdade", acrescentou o grupo.

A filmagem, com seis minutos e 42 segundos de duração, captura um caminhão de bombeiros vermelho e ambulâncias dirigindo à noite a partir do que parece ser o interior de um veículo em movimento.

Os veículos param um ao lado do outro na beira da estrada e dois homens uniformizados saem. Momentos depois, há um intenso tiroteio.