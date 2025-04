Ataque israelense deixa dois mortos no sul do Líbano

Ambos foram mortos "enquanto tentavam reconstruir a infraestrutura terrorista do Hezbollah", de acordo com o Exército.

Apesar de um cessar-fogo em 27 de novembro com o movimento xiita libanês, Israel continua realizando ataques no Líbano e mantém tropas em vários locais no sul do país.

No sábado, a enviada adjunta dos Estados Unido para o Oriente Médio, Morgan Ortagus, discutiu a situação no sul do Líbano com autoridades libanesas em Beirute.

Os EUA presidem um comitê de monitoramento do cessar-fogo, que encerrou mais de um ano de hostilidades, incluindo dois meses de guerra aberta entre Israel e Hezbollah, à margem da guerra em Gaza.

Segundo o acordo, o movimento pró-iraniano deveria reposicionar suas tropas ao norte do rio Litani, a cerca de 30 quilômetros da fronteira israelense, e desmantelar sua infraestrutura militar remanescente no sul.

Israel, por sua vez, deveria concluir sua retirada do Líbano até 18 de fevereiro, mas o Exército ainda mantém posições em cinco pontos que considera estratégicos.