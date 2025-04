Atlético de Madrid vence Sevilla nos acréscimos (2-1) e segue vivo no Espanhol

Quando tudo parecia indicar que o duelo ia terminar empatado, Pablo Barrios (90'+3) apareceu para dar a vitória à equipe madrilenha, o que a coloca novamente na luta pelo campeonato.

O clube 'rojiblanco' reduziu a desvantagem para sete pontos em relação ao líder Barcelona, que não passou do empate em 1 a 1 diante do Betis (5º) em Montjuïc, no sábado, e a três pontos do Real Madrid, que perdeu por 2 a 1 para o Valencia (15º) em pleno Bernabéu.

- Sevilla domina 1º tempo -

Os sevilhanos passaram mais tempo no campo adversário na primeira etapa, mas isso não serviu para gerar oportunidades de perigo suficientes à baliza defendida pelo esloveno Jan Oblak, apesar dos avanços do belga Dodi Lukébakio e do nigeriano Chidera Ejuke pelas pontas.

O Atlético, por sua vez, conseguiu neutralizar cada ataque e diminuiu o ritmo do duelo. Sem o argentino Rodrigo de Paul no time titular, os 'rojiblancos' apostaram em Gallagher e Giuliano Simeone, seus dois principais recursos ofensivos.

No gol do Sevilla, Adriá Pedrosa chegou à linha de fundo para recuperar uma bola que a defesa 'colchonera' não havia conseguido afastar. A bola sobrou na entrada da área para Agoumé chutar colocado, superando Oblak.