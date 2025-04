Bolsonaro lidera protesto em São Paulo após ser acusado por suposta tentativa de golpe

Apesar disso, Jair Bolsonaro, de 70 anos, insiste que quer ser candidato nas eleições presidenciais de 2026.

Em março, o ex-presidente liderou um comício pela anistia no Rio de Janeiro que atraiu cerca de 18.000 manifestantes, de acordo com estimativas do Monitor do Debate Político da Universidade de São Paulo.

ffb/jss/dga/yr

© Agence France-Presse