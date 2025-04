Bolsonaro reúne milhares na Avenida Paulista e ataca STF

Com o Judiciário na mira, o ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu neste domingo (6) milhares de pessoas em uma manifestação em São Paulo, a primeira desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, duas semanas atrás, julgá-lo por uma suposta tentativa de golpe de Estado.

"O que os caras querem não é me prender de verdade, eles querem me matar, porque sou uma espinha na garganta deles", declarou ele, referindo-se aos ministros do STF, a quem acusa de persegui-lo.

Na Avenida Paulista, Bolsonaro liderou um ato para pedir anistia aos condenados pelo ataque às sedes dos Três Poderes em Brasília em 8 de janeiro de 2023, pouco depois de o líder de extrema direita terminar seu mandato e deixar o país.