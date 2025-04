Bombardeios israelenses deixam ao menos 44 mortos neste domingo em Gaza

"Como uma bomba nuclear"

Um bombardeio teve como alvo a casa da família Abu Issa, em Deir al Balah (centro), que foi destruída.

"Nenhuma pessoa procurada estava lá. Os homens estavam todos na mesquita", afirmou Mohammad al Azaizeh, morador do local.

"Só havia civis, meninos, mulheres e meninas. Um míssil acabou com a casa. Era como uma bomba nuclear", contou.

Quase todos os 2,4 milhões de habitantes de Gaza foram deslocados várias vezes pela guerra e vivem em condições muito difíceis, já que Israel bloqueia a entrada da ajuda humanitária no território.

O ataque de 7 de outubro causou a morte de 1.218 pessoas do lado israelense, principalmente civis, de acordo com um cálculo da AFP com base em números oficiais.