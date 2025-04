EUA diz que 'mais de 50 países' pedem para negociar tarifas

"Mais de 50 países entraram em contato com o governo para reduzir as tarifas e acabar com a manipulação de suas moedas", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, à NBC.

"Vamos ver se o que eles têm a propor é confiável", acrescentou o secretário, "porque depois de 20, 30, 40 ou 50 anos de mau comportamento, não se pode começar do zero".

A China respondeu imediatamente às tarifas sobre seus produtos com medidas semelhantes contra os Estados Unidos. Em vez disso, os líderes europeus intensificaram seus contatos no fim de semana antes de os ministros do comércio da UE se reunirem na segunda-feira para chegar a um acordo sobre a resposta do bloco.

"O mundo como o conhecíamos acabou", previu o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, diante dessa mudança no comércio internacional.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, deve se reunir com Trump em Washington na segunda-feira para discutir, entre outras questões, o novo imposto alfandegário de 17% que os Estados Unidos planejam impor a seu aliado próximo, Israel.

- Pouca abertura -

No entanto, o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, advertiu na CBS Sunday que as novas tarifas que entrarão em vigor em 9 de abril não estarão sujeitas a possíveis negociações.