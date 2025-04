Israel ataca Hezbollah no sul do Líbano durante visita de enviada dos EUA

Um ataque neste domingo (6) que, segundo Israel, teve como alvo membros do grupo Hezbollah, matou duas pessoas no sul do Líbano, coincidindo com a visita de uma enviada dos Estados Unidos ao local.

Apesar do cessar-fogo de 27 de novembro com o movimento xiita libanês, Israel continua realizando ataques no Líbano e mantém tropas em vários locais no sul do país.

"O ataque realizado hoje pelo inimigo israelense na cidade de Zibqin matou duas pessoas", disse o Ministério da Saúde libanês em um comunicado.