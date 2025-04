Liverpool perde para Fulham seu 2º jogo na Premier League; Southampton é rebaixado

O Liverpool diminuiu a vantagem do Fulham no segundo tempo com um gol do colombiano Luis Díaz após uma assistência de Conor Bradley (72') numa jogada de dois jogadores que haviam começado no banco. Harvey Elliott ainda chutou na trave (79') e os 'Reds' não conseguiram empatar.

Em outro jogo, o Chelsea (4º) empatou sem gols na visita ao Brentford (12º) e está quatro pontos atrás do Nottingham Forest (3º), que perdeu no sábado por 2 a 1 para o Aston Villa (6º).

- Rebaixamento recorde do Southampton -

O último colocado, o Southampton, confirmou sua queda para a segunda divisão inglesa ao sofrer a 25ª derrota em 31 jogos, desta vez fora de casa diante do Tottenham (3-1).

Com dez pontos, o lanterna não tem mais chances matemáticas de ultrapassar o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Wolverhampton (17º, 32 pontos), até o final da temporada.

É a primeira vez na história do campeonato inglês que um time é rebaixado quando ainda faltam sete rodadas para o fim.