Procuradora-geral dos EUA diz que seria difícil Trump alcançar terceiro mandato

Mas as emendas constitucionais exigem a aprovação de dois terços de ambas as casas do Congresso, bem como a ratificação de três quartos dos 50 estados, algo que os analistas políticos consideram extremamente improvável.

"Essa é realmente a única maneira de fazer isso", disse Bondi. "Seria muito difícil".

As declarações de Trump sobre a busca de um terceiro mandato pareceram fantasiosas para muitos no início, mas em 31 de março, o presidente de 78 anos disse à NBC News que ele "não estava brincando" sobre a possibilidade porque, segundo ele, existem "métodos" para alcançá-la.

Os comentários da ex-procuradora-geral da Flórida, Bondi, sobre a dificuldade jurídica de um terceiro mandato parecem estar de acordo com a opinião da maioria dos especialistas em direito constitucional.