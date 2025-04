Verstappen (Red Bull) supera McLarens e vence GP do Japão; Bortoleto é 19º

O piloto holandês Max Verstappen, tetracampeão mundial, conquistou neste domingo (6) sua primeira vitória da temporada 2025 da Fórmula 1 ao vencer o Grande Prêmio do Japão.

Verstappen, da Red Bull, que largou da pole position, superou as duas McLarens, do britânico Lando Norris e do australiano Oscar Piastri, aos quais superou em 1,4 e 2,1 segundos, respectivamente.

"Você pilotou perfeitamente, ótimo trabalho", comemorou o chefe da Red Bull, Christian Horner, parabenizando seu piloto pelo rádio.