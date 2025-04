Amadas no Texas, as caminhonetes serão afetadas pelas tarifas de Trump

- Encarecimento -

"Visitei as fábricas da Chevrolet e da GMC em Guanajuato, México. Eles constroem seus motores e várias peças lá. (...) Se você monta nos Estados Unidos com componentes do exterior, isso vai afetar os preços", diz Tino Ruiz, dono de uma concessionária de carros usados em Magnolia, ao norte de Houston.

Várias peças de automóveis foram produzidas sem problemas nos vizinhos México e Canadá, graças aos acordos de livre comércio agora enfraquecidos por Trump.

"As tarifas automotivas do governo Trump provavelmente interromperão as cadeias de suprimentos do setor e aumentarão os custos para os consumidores", explica um artigo do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

Podem "tornar a montagem final nos Estados Unidos excessivamente onerosa", minando o objetivo de Trump com suas tarifas: produzir mais dentro do país.

- O cliente paga -

RoShelle Salinas, vice-presidente da Houston Automobile Dealers Association, diz que pode haver "um ligeiro aumento nas compras a curto prazo, já que clientes preocupados com os preços buscam antecipar possíveis aumentos de preços".