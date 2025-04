As reivindicações do Top 20 sobre divisão de premiações no tênis

Uma fonte da Federação Francesa de Tênis (FFT) confirmou à AFP que uma carta assinada por "um grupo de jogadores e jogadoras" foi recebida.

"Respondemos propondo uma reunião direta, aberta e constritiva no Madrid Open (22 de abril a 4 de maio), em Roland Garros ou em qualquer outro momento conveniente", acrescentou.

Um tenista presente em Monte Carlo disse à AFP que uma reunião entre os jogadores e os representantes dos Grand Slams poderia "potencialmente" acontecer em Madri.

- Qual a ligação dos tenistas com as ações do PTPA? -

As reivindicações dos jogadores do Top 20 chegaram duas semanas depois da investida judicial do PTPA, algumas das quais são reivindicações similares.

Não foi estabelecido nenhum vínculo formal entre as duas iniciativas e a maioria dos jogadores envolvidos individualmente nas ações legais do PTPA não está dentro do Top 20.