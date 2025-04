ATP publica ranking sem grandes mudanças no Top 20 antes do Masters de Monte Carlo

O jovem João Fonseca segue como o melhor brasileiro no ranking, no 59º posto, sua melhor classificação na carreira. O outro representante do país no Top 100 é Thiago Monteiro, em 94º.

-- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 7 de abril de 2025:

1. Jannik Sinner (ITA) 10.330 pontos

2. Alexander Zverev (ALE) 7.645

3. Carlos Alcaraz (ESP) 6.720

4. Taylor Fritz (EUA) 5.290