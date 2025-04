Autoridades calculam que há 22 mil traficantes e guerrilheiros na Colômbia

Considerado o maior cartel do país e o maior produtor de cocaína do mundo, o Clã se autodenomina Exército Gaitanista da Colômbia. Tem cerca de 2.400 combatentes e o resto são redes de apoio, detalhou Cubides.

Desde que chegou ao poder em 2022, o presidente de esquerda Gustavo Petro realizou negociações de paz com todas as organizações ilegais. Mas a maioria dos processos estão estagnados, incluindo o do Clã do Golfo, que começou no ano passado e não apresenta maiores avanços.

O segundo grupo mais numeroso é o Exército de Libertação Nacional (ELN), com 6.200 colaboradores.

Petro suspendeu em janeiro os diálogos que mantinha com essa guerrilha desde 2022, depois de uma violenta investida desse grupo contra uma dissidência das Farc na fronteira com a Venezuela que deixou 78 mortos e 55 mil deslocados.

Segundo Cubides, a maior dissidência das Farc, o Estado-Maior Central, tem cerca de 3.200 integrantes. Este grupo se dividiu em dois no ano passado quando o líder, conhecido como Iván Mordisco, abandonou a mesa de diálogo iniciada em 2023.

A facção leal a Mordisco intensificou sua ofensiva contra o Estado. Outro bando liderado pelo guerrilheiro conhecido como Calarcá, com 2.400 colaboradores, se mantém no processo de paz.