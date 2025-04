Charles III inicia visita à Itália após susto durante tratamento contra o câncer

Ainda se recuperando da doença, Francisco cancelou os eventos planejados com o casal real britânico.

A última visita de Charles ao Vaticano foi em 2019, quando ele era herdeiro do trono da Inglaterra.

A viagem do casal real à Itália ocorreu apesar do cancelamento da agenda do Vaticano e da breve internação de Charles III no hospital em 27 de março devido a "efeitos colaterais" do tratamento contra o câncer.

O monarca, de 76 anos, que está em tratamento há mais de um ano contra um câncer, cuja natureza nunca foi revelada, descansou por vários dias antes de retomar suas funções, em 2 de abril.

O cancelamento do encontro entre Charles III, chefe supremo da igreja anglicana, e o papa foi tomado de "comum acordo" com a Santa Sé, explicou o Palácio de Buckingham no final de março, quando foi anunciado.

Nesta primeira visita do rei à Itália desde sua coroação, o casal real deve ser recebido pelo presidente do país, Sergio Mattarella, e pela chefe do governo ultraconservador, Giorgia Meloni.