China promete permanecer como local 'seguro' para investimentos estrangeiros

A China promete proteger as empresas americanas e os investimentos estrangeiros, destacou o vice-ministro do Comércio do país asiático, que impôs tarifas de 34% sobre as importações dos Estados Unidos em resposta às tarifas anunciadas por Donald Trump.

As tarifas chinesas "protegem firmemente os direitos e interesses legítimos das empresas, incluindo as americanas", declarou o vice-ministro do Comércio, Ling Ji, em uma reunião no domingo com representantes de empresas dos Estados Unidos, informou o ministério nesta segunda-feira.

As contramedidas que entrarão em vigor em 10 de abril, também procuram "recolocar os Estados Unidos no caminho certo do sistema comercial multilateral", insistiu aos participantes, que incluíam representantes da Tesla, GE Healthcare e Medtronic.