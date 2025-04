Com sonho da tríplice coroa, Inter de Milão encara Bayern em Munique pelas quartas da Champions

A Inter de Milão encara um dos principais obstáculos na sua corrida pela tão sonhada tríplice coroa: a visita ao Bayern de Munique no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira (7) às 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena, palco da final da competição marcada para o dia 31 de maio.

Atuais líderes isolados do campeonato italiano e disputando as semifinais da Copa da Itália (empatou com o Milan em 1 a 1 no jogo de ida), os 'nerazzurri' não escondem a ambição de igualar a histórica temporada de 2009-2010, quando a equipe comanda pelo técnico José Mourinho derrotou o Bayern no Santiago Bernabéu para somar a Liga dos Campeões aos dois títulos nacionais.

Outro artilheiro argentino, Lautaro Martínez, está confiante nas chances de seu time antes da partida de ida das quartas de final da Champions desta terça-feira.