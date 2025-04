Democratas criam 'gabinete de guerra' para enfrentar 'mentiras' de Trump

O Partido Democrata dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira (7) que vai criar um "gabinete de guerra" para reagir "em tempo real" às mentiras que atribui ao presidente Donald Trump.

Os democratas perderam a Casa Branca para o republicano e as duas câmaras do Congresso em novembro. "Enquanto Donald Trump segue aplicando suas políticas que sobem os preços e destroem empregos e vidas, também segue mentindo", afirmou o novo presidente do partido, Ken Martin.

Os democratas vão redobrar os "esforços para oferecer aos americanos fatos reais e informações precisas sobre o impacto dessa política", ressaltou Martin. O partido vai criar "um gabinete de guerra", encarregado de divulgar diariamente "uma mensagem-chave" que pessoas influentes e seus porta-vozes tradicionais vão compartilhar nas redes sociais.