Dunga, Casillas, Forlán e Higuita serão introduzidos no Hall da Fama do Futebol no México

O grupo de seis jogadores do futebol mexicano foi completado pelo meio-campista brasileiro Tita, ex-jogador do León e que fez parte do elenco que disputou a Copa do Mundo da Itália em 1990.

As duas lendas selecionadas na categoria de decano internacional são o goleiro argentino Ubaldo Matildo Fillol, campeão mundial na Argentina em 1978, e o meio-campista espanhol José Martínez 'Pirri', que jogou no Real Madrid nos anos 1960 e 70.

Na categoria internacional do futebol feminino, foi selecionada a atacante Abby Wambach, artilheira da seleção dos Estados Unidos.

E no futebol feminino nacional, será introduzida a meio-campista Guadalupe Tovar, capitã da seleção mexicana na Copa do Mundo Feminina de 1971.

Jornalistas de 45 países participaram da votação, tanto presencial quanto remotamente: 11 da América do Norte, Central e Caribe, 10 da América do Sul, 14 da Europa, 6 da Ásia e 4 da África. A cerimônia de introdução desta geração acontecerá no dia 11 de novembro em Pachuca.

str/ma/aam