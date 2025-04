França, Egito e Jordânia se opõem a deslocamento de habitantes de Gaza

Os líderes de França, Egito e Jordânia expressaram, nesta segunda-feira (7), no Cairo, seu repúdio a qualquer deslocamento forçado de palestinos, mas consideraram que a Faixa de Gaza deveria ser governada exclusivamente por uma Autoridade Palestina "fortalecida" quando o conflito acabar.

Em uma declaração conjunta após esta cúpula, o presidente francês, Emmanuel Macron; o chefe de Estado egípcio, Abdel Fatah al Sisi; e o rei da Jordânia, Abudllah II, que rechaçaram, portanto, qualquer papel futuro do Hamas no território palestino, também pediram "um retorno imediato do cessar-fogo".

Macron chegou na noite de domingo ao Egito para uma visita de 48 horas, dedicada principalmente à guerra em Gaza entre Israel e o movimento islamista Hamas.