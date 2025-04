Juiz do Supremo argentino nomeado por decreto por Milei renuncia

Um juiz nomeado para a Corte Suprema da Argentina por decreto do presidente Javier Milei renunciou nesta segunda-feira (7) a seu cargo depois de 40 dias, após a rejeição de sua candidatura no Senado na semana passada.

Milei havia promovido Manuel García-Mansilla, junto com o juiz federal Ariel Lijo, para completar as cadeiras vacantes no máximo tribunal de cinco membros após a saída de dois magistrados. Ambas as candidaturas requeriam a aprovação do Senado argentino por maioria qualificada.

Embora Lijo não tenha chegado a assumir o cargo, García-Mansilla já o ocupava desde fevereiro, como resultado de um decreto de Milei diante da demora do Congresso em debater os expedientes, em uma medida apelidada de inconstitucional por grande parte do arco político e especialistas em leis.