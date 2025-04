Líderes indígenas do mundo reivindicam mesmo peso que chefes de Estado na COP30

Separados por dezenas de milhares de quilômetros, os povos da Amazônia e da Oceania compartilham a vulnerabilidade ao aquecimento global.

"Exigimos que as lideranças indígenas e das comunidades locais tenham voz e poder iguais aos Chefes de Estado na COP30, com a mesma legitimidade, poder de decisão e respeito que as representações dos países", disse a líder indígena brasileira Alana Manchineri em uma declaração conjunta dos povos participantes.

Os povos originários também exigem financiamento direto para preservar a natureza e compensação pelos danos sofridos.

- Causa comum -

Os participantes fizeram travessias de vários dias em aviões das remotas ilhas do Pacífico ou em barcos e ônibus da Amazônia profunda para participar do encontro, que se estenderá até a sexta-feira.

"No Pacífico temos dificuldades únicas. Mas também queremos estar aqui e mostrar ao povo indígena da Amazônia que podemos lutar" juntos, disse à AFP Alisi Rabukawaqa, representante de Fiji.