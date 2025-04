Morre na Alemanha uma das prováveis últimas condenadas por crimes nazistas

Furchner, de entre 18 e 19 anos de idade quando os fatos ocorreram entre 1943 e 1945, era datilógrafa e secretária de Paul Werner Hoppe, comandante do campo de Stutthof onde morreram 65.000 pessoas, em sua maioria judeus, resistentes poloneses e prisioneiros de guerra soviéticos.

Foi julgada ante uma Corte especial para jovens por causa de sua idade quando os fatos ocorreram.

A pena simbólica de dois de prisão condicional se deu devido "à função hierárquica subordinada e à capacidade de resistência reduzida da acusada à doutrinação" da época.

Sem tomar a palavra durante seu processo e sem reconhecer a culpa, Irmgard Furchner declarou nas últimas audiências que lamentava "tudo o que aconteceu" e "ter estado em Stutthof naquele momento".

No primeiro dia do processo, ela se apresentou ao tribunal, mas depois fugiu do lar para idosos onde vivia. Foi encontrada horas mais tarde.

Vários julgamentos de ex-funcionários de campos de concentração nazistas foram registrados nos últimos anos na Alemanha, desde a condenação em 2011 do ex-guarda do campo de extermínio de Sobibor, John Demjanjuk.