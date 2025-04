'Não temos medo de jogos com grande pressão', diz Ancelotti

"Não temos medo de jogar esses jogos com grande pressão na Liga dos Campeões", disse o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (7), véspera do jogo de ida das quartas de final do torneio europeu contra o Arsenal, em Londres.

"É muito importante ter experiência nesta competição", afirmou Ancelotti, cinco vezes campeão europeu, antes de falar sobre o suposto desejo dos torcedores madridistas por uma troca de treinador.

"O mais importante são os que me apoiam, principalmente a pessoa mais importante deste clube [o presidente Florentino Pérez]. Analisamos o jogo contra o Valencia [derrota por 2 a 1] e agora estamos preparados para o jogo contra o Arsenal", respondeu Ancelotti.