Newcastle vence Leicester e se aproxima da zona da Champions

O técnico do Newcastle, Eddie Howe, disse que seu "maior desafio" foi manter o time focado após vencer a Copa da Liga, título que encerrou uma seca de 56 anos dos 'Magpies'. "Eles são pé no chão, um grupo humilde que quer fazer tudo bem e representar o clube da maneira certa. Eles provaram isso nas últimas semanas".

Por sua vez, o Leicester parece cada vez mais perto da queda para a segunda divisão inglesa, com apenas 17 pontos somados (15 atrás do Wolverhampton, primeiro time fora da zona de rebaixamento) e na vice-lanterna do campeonato.

O time comandado pelo ex-atacante holandês Ruud van Nistelrooy perdeu nas últimas oito rodadas, com 21 gols sofridos e nenhum marcado.

Van Nistelrooy colocou em campo no segundo tempo o atacante inglês Jeremy Monga, que aos 15 anos se tornou o jogador mais jovem da história a jogar na Premier League.

Monga jogou com uma camisa sem patrocinador por ser jovem demais para vestir a propaganda de uma casa de apostas que aparece no uniforme do Leicester.

-- Resultados da 31ª rodada do Campeonato Inglês e classificação: