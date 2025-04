Panamá diz que empresa chinesa descumpriu contrato para operar portos no canal

"Este é um tema muito delicado", afirmou Flores, que também anunciou que nos próximos dias apresentará as denúncias correspondentes no Ministério Público.

O anúncio do resultado desta auditoria ocorre horas antes da chegada ao Panamá do chefe do Pentágono, Pete Hegseth, em meio a acusações dos Estados Unidos de uma suposta interferência da China no canal interoceânico.

Washington considera uma "ameaça" à segurança nacional e regional que uma empresa de Hong Kong opere dois portos nos extremos do canal, por onde passa 5% do comércio marítimo mundial.

No entanto, Flores negou que este anúncio do descumprimento do contrato guarde relação com a visita do secretário da Defesa americana.

"Esta é uma ação autônoma do Panamá", afirmou Flores.

- Fim da concessão? -

A Controladoria, uma instituição autônoma encarregada de fiscalizar os fundos públicos, iniciou uma auditoria no fim de janeiro na Panama Ports para verificar se a companhia cumpria o contrato que lhe permite operar os dois portos nos acessos ao canal.