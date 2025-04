Papa doa quatro ambulâncias à Ucrânia para a linha de frente

Francisco já doou três ambulâncias com as cores da cidade-Estado do Vaticano, assim como um grande comboio médico e equipamento de ultrassom para hospitais atingidos pelos bombardeios russos.

O Vaticano também enviou alimentos não perecíveis, geradores, roupas e remédios.

A Casa da Moeda do Vaticano também cunhou medalhas que representam várias mulheres e meninas ucranianas que fogem da guerra, cujos lucros vão para o papa para seu trabalho de caridade na Ucrânia.

A diplomacia do Vaticano oficialmente não desempenha nenhum papel nas negociações de cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia, e os repetidos apelos do papa para que as armas sejam silenciadas continuam ignorados.

No entanto, a Santa Sé facilitou diversas trocas de prisioneiros entre Kiev e Moscou.

