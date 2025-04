Poluição de microplásticos atinge nível 'alarmante' nos grandes rios da Europa

- Poluição "difusa e estabelecida" -

Um dos estudos identificou uma bactéria virulenta em um microplástico do Loire, capaz de provocar infecções em humanos.

Outro resultado inesperado foi que 25% dos microplásticos descobertos nos rios não procedem de resíduos, e sim de grânulos plásticos industriais.

Estes grânulos também podem ser encontrados espalhados nas praias após acidentes marítimos. A descoberta foi possível com a ajuda do "O plástico sob a lupa", um programa científico com participação de quase 15.000 estudantes do Ensino Médio na França, que coletam amostras das margens dos rios todos os anos.

Os cientistas optaram por não elaborar uma classificação dos rios europeus mais poluídos, já que os dados foram globalmente "equivalentes" e os dados ainda são insuficientes, segundo Ghiglione.

O impacto das cidades sobre os níveis de microplásticos também é pouco claro. "Não demonstramos um vínculo direto entre a presença de microplásticos e a proximidade de uma grande cidade; os resultados rio acima e rio abaixo de uma cidade não são muito diferentes", disse Ghiglione.