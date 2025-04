Sobrevivente do campo nazista de Buchenwald recorda sua libertação 80 anos depois

Ao ver que as tropas aliadas não haviam chegado no final do ano, muitos começaram a perder a esperança.

Em janeiro de 1945, foi enviado ao campo de concentração de Ohrdruf.

"Em janeiro, acredito que foi no dia 8, nos reúnem de forma inesperada. O oficial da SS passa entre as fileiras anotando os números. Entre 800 e 900 de nós íamos partir para um campo que ninguém conhecia", recorda.

O futuro correspondente da AFP no Congo, Argel e Hanói foi aconselhado a tentar ser retirado da lista se quisesse viver.

"Mas eu estava nela e não havia escapatória. Acabamos em Ohrdruf", destaca.

Ali obrigavam os prisioneiros a cavar túneis subterrâneos "dia e noite" e Moalic pensava que morreria.