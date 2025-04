Sporting fica no empate com Braga e Benfica abre 2 pontos na liderança do Português

O Benfica, que no domingo goleou por 4 a 1 seu rival Porto em pleno Estádio do Dragão, assumiu a liderança isolada do campeonato português após o encerramento da 28ª rodada nesta segunda-feira (7) com dois pontos de vantagem sobre o vizinho Sporting.

Os 'Leões' desperdiçaram a oportunidade de alcançar as 'Águias' depois de não terem conseguido ir além do empate em 1 a 1 nesta segunda na capital diante do Braga (3º), apesar de terem aberto o placar logo aos 15 minutos com o 31º gol do atacante sueco Viktor Gyökeres no campeonato.

Mas a equipe visitante deixou tudo igual no Estádio de Alvalade faltando três minutos para o fim, por meio do jovem atacante Afonso Patrão (87').