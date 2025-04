Tarifas de Trump provocam temor de 'banho de sangue' político entre aliados

Com os mercados em queda livre por causa da guerra comercial deflagrada por Donald Trump, começa a circular um burburinho de descontentamento com as políticas do presidente americano entre legisladores aliados e grandes empresários.

A economia mundial continuava cambaleando nesta segunda-feira (7), após o anúncio de Trump, na semana anterior, de impor tarifas às importações provenientes de boa parte de seus parceiros comerciais.

Os legisladores, pressionados por eleitores locais cada vez mais preocupados com os rumos da política econômica do magnata, começam a pedir que o Congresso retome o controle das finanças do país e freie a investida da Casa Branca.