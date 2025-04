Técnico da Inter coloca Bayern como favorito ao lado do Real Madrid na Champions

"Musiala é um talento enorme, um dos melhores do mundo em sua posição, é um desfalque importante para o Bayern, mas ao mesmo tempo, quando vemos que para substituí-lo podem entrar [Serge] Gnabry e [Thomas] Müller, quer dizer que é uma equipe muito forte", considerou Inzaghi.

O treinador italiano aproveitou para destacar que também terá que lidar com ausências importantes por lesão (Mehdi Taremi, Piotr Zielinski, Denzel Dumfries) e por suspensão (Kristjan Asllani, Joaquín Correa) e conta com jogadores que ainda precisam recuperar ritmo depois terem voltado do departamento médico, como o capitão Lautaro Martínez.

"Na terça-feira terei 16 jogadores à minha disposição, mas só se fala dos desfalques do Bayern", lamentou.

Inzaghi também pode ficar sem o meia Federico Dimarco, que foi substituído no empate por 2 a 2 com o Parma no sábado: "É mais um não do que um sim para ele jogar".

jr/hpa/iga/cl/cb/am

