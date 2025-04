Trump afirma manter negociações diretas com o Irã sobre programa nuclear do país

Mas em 2018, Trump retirou os Estados Unidos do pacto durante seu primeiro mandato e restabeleceu as sanções. Em represália, o Irã se afastou do acordo e acelerou seu programa nuclear.

As potências ocidentais, lideradas pelos Estados Unidos, acusam há décadas Teerã de querer se dotar de armas atômicas.

O Irã, no entanto, rejeita essas acusações e afirma que suas atividades nucleares têm fins exclusivamente civis.

"Temos uma reunião muito importante no sábado e trataremos com eles diretamente", declarou o magnata republicano a jornalistas no Salão Oval.

"Talvez cheguemos a um acordo, isso seria fantástico. Nos reuniremos no sábado em um encontro muito importante, quase no mais alto nível", acrescentou, sem informar o local. O anúncio foi feito durante o encontro com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca.

Nesta segunda-feira, Trump afirmou que, se um novo pacto for alcançado, será "diferente e talvez muito mais sólido". Mas advertiu que o Irã estará "em grande perigo" caso as conversas não avancem.