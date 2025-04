Trump ordena revisão de proposta da Nippon Steel para aquisição da US Steel

A revitalização do assunto reacendeu também as esperanças de um eventual acordo, informou a imprensa americana, enquanto as ações da US Steel (USS) disparavam 16% no fechamento do pregão da Bolsa de Valores de Nova York nesta segunda-feira.

As ações da Nippon Steel também subiam nesta terça-feira (data local) na bolsa de Tóquio, 11%, impulsionadas pelo anúncio de Trump.

A USS disse em comunicado enviado à AFP que a medida de Trump "valida a decisão audaz" de seu Conselho de Administração de "desafiar a ordem ilegal do presidente Biden".

David McCall, presidente do sindicato United Steelworkers, se posicionou contra a medida de Trump: "Independentemente de quanto escrutínio receba o acordo USS-Nippon proposto, não altera a ameaça urgente que representa para a nossa segurança nacional e econômica, para o futuro a longo prazo da indústria siderúrgica e dos empregos de nossos membros".

A Nippon Steel anunciou em fevereiro que apresentaria uma "proposta audaz" para investir na US Steel, anunciou um porta-voz governamental japonês.

